(Ne)verejné obstarávanie, alebo ako sa to robí pre dôchodcov....

Chlieb je základná potravina. Pečivo konzumujeme denne, prevažne tvorí základ raňajok, sprevádza naše stravovanie celý deň. Mňa osobne chlieb, pečivo a pekárske výrobky sprevádzajú vo dne i v noci. Živím sa totiž pekarinou.

Chlieb náš každodenný nie je len taká jednoduchá záležitosť. Ak to chcete robiť dobre, teda kvalitne a prežiť na tomto nehostinnom trhu, tak si veru musíte riadne zamakať, otáčať doslova každučký cent. Je to remeslo úplne nedocenené a slovenská pekarina je na pokraji vymretia. Ale to je iná téma.

A tak si tu podnikáme. Tu, rozumejte v Rožňave – v tomto okrese totiž pôsobí naša pekáreň. V tomto okrese ale nie je len naša pekáreň, ale aj rodinkárstvo nevídaných rozmerov. Asi som nepovedala nič také, z čoho by niekomu od prekvapenia dych vyrazilo. Žiaľ! My sme si na to totiž zvykli. Zvykli sme si na to, že ak sa nepoznáte s nejakým, napríklad, Janom, do verejných obstarávaní sa ani veľmi nehrniete, lebo víťaz je vopred určený. Ale pekne po poriadku.

V boji o prežitie sa aj naša pekáreň snaží získať čo najviac zákaziek. Zdá sa nám logické, aby verejné inštitúcie, ako školy, škôlky, domovy dôchodcov, nemocnice a ostatné odoberali pečivo od rožňavských pekární. Veď je to väčšinou aj v názve každej výzvy - „ČERSTVÉ pečivo“. Ale myslíte si, že kvalita hrá v týchto výzvach vôbec nejakú rolu? Tak to ste riadne na omyle. Jediným kritériom je cena. Čiže naše deti, dôchodcovia, pacienti nech (prepáčte za výraz) zožerú aj suché, len nech to je lacné. Ale nie o tomto som chcela.

Je DOBRÝM ZVYKOM týchto inštitúcií, že ak vypíšu výzvu, aspoň sa tvária, že chcú nakupovať lokálne, za výborné ceny a hlavne čerstvé pečivo. Čiže, v rámci tohto tvárenia sa na transparentnosť, rozošlú výzvy miestnym pekárom a pekárom, ktorí síce nie sú „od nás“, ale zásobujú tento región. A tak sme dostali takéto výzvy aj my. Napr. od miestneho domova dôchodcov SUBSIDIUM (viem, dnes sa ž tomu už hovorí modernejšie). Aby sme niečo neprešvihli, párkrát som úhľadne vypracovala výzvu, odovzdala v dostatočnom časovom predstihu a čakala. Nikdy som neuspela.

A ja – povaha nespratná - som si vzala do hlavy, že pri poslednej ich prekvapím. Tak som prestala byť až taká čitateľná a úhľadná. Výzvu som odovzdala v poslednej sekunde a zúčastnila sa aj na otváraní obálok. A čuduj sa svete. Zrazu sme boli výhercovia. A to nie len tak, že sme sa prešuchli o pár centov. Ale hneď o takmer 5.000,- eur.

Dni plynuli, spolupráca prekvitala, bez jedinej reklamácie, pri každej požiadavke o sponzorské sme našim seniorom veľmi radi prispeli, rok ubehol. A náš milovaný domov dôchodcov si pravdepodobne povedal, že dosť bolo tejto drzej opice. Bude nám tu nosiť kváskový chlieb, sponzorovať nás a ešte aj lacnejšie, než sme zvyknutí. Tak zadali verejné obstarávanie tak, že nás o tom ani neupovedomili. Podlimitnou zákazkou do ktorej sa nás neunúvali nejak zapojiť. Avšak, neopomenuli ich slávneho favorita – pekáreň Damys, áno presne tú pekáreň, ktorá bola o takmer 5.000 eur drahšia a o ktorej zlé jazyky už roky tvrdia, že sa pozná s niekým vplyvným v našom okrese. Možno s nejakým Janom.

A tu človeku začne poistky vyrážať. Verejná inštitúcia spravovaná z verejných financií by mala byť spravovaná hospodárne. Nikto z nás, kto si na svoje živobytie zarába, sa takto nespráva. Nikto z nás si cielene nepozýva drahšieho dodávateľa. Môžu si to dovoliť len tí, ktorí spravujú spoločný majetok. Môžu si to dovoliť? Zatiaľ áno. Ale, vážení, ja bojovať neprestanem. A ticho rozhodne nebudem. Mne je úplne jedno, či je tu nejaký Jano a či je vplyvný. Nebudem potichu sledovať, ako sú takýmito osobami dosadzované na všetky „strategické“ posty silne submisívne osoby, ktoré konajú vždy tak, ako treba. Stačilo! Nech sa darí každému kto pracuje, kto podniká, kto prispieva do spoločného. Ale férovo. Nech vyhrá ten, kto si to zaslúži. Či už ide o verejnú súťaž o pracovné miesto alebo o čokoľvek iné. Nastal čas obrúsiť hrany. Hranatí ujovia a hranaté tety musia prestať byť v kurze. Musia sa naučiť slušnosti, spravodlivosti a hlavne férovosti. Rozkrádačky, zmanipulované súťaže a iné svinstvá nesmú byť ďalej prehliadané.

Viem, žiaľ, nie sme ničím ojedinelí. Toto je celoslovenský jav. A takýchto Janov a hranaté tetušky a ujov tu máme mrte. Len vás prosím, netvárme sa už, že o tom nevieme, že nám je to jedno, alebo že to je dokonca v poriadku.

PRESTAŇME KONEČNE MLČAŤ!