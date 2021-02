Keď som bola dieťa, žila Rožňava futbalom. Otec, ako správny fanúšik, chodieval na každý zápas. A párkrát ma so sebou vzal tiež.

Viac ako hra ma ohúrili pokriky fanúšikov. V hlave mi dodnes utkvel pokrik: Rozhodca je motýľ a motýľ je.........

Dnes už na futbal nechodím, no mám pocit, že tú istú zlosť až fanatizmus zažívam denne. Virtuálne, ale zažívam. Stačí si zapnúť facebook a už to frčí.

Som kovaný liberál a tak mi názor iný ako môj vôbec nevadí. Prečítam si, zamyslím sa, prehodnotím, sumarizujem a buď si z neho niečo vezmem alebo ho aspoň nevezmem tomu druhému. Niečo mi však predsa vadí. Vadí mi, ako sa slovenský volič pozerá na politiku. Presne ako na dedinský futbal. Moje družstvo = dobré družstvo. Tvoje družstvo = blbé družstvo. Rozhodca = motýľ. Možno sa to javí ako banalita, no v skutočnosti to môže byť jeden z dôvodov, prečo je Slovensko stále tam, kde je. Lebo nemáme kritické myslenie. Lebo my jednoducho fandíme. V predvolebnom období si vyberieme nášho Favorita, na ktorého pri voľbách vsadíme a potom už len sedíme pred monitormi a fandíme. Lebo však je to náš Favorit. A chce hrať a vyhrať v našom mene. Najlepšie je, ak je Favorit naozaj favorizovaný žrebec, ktorý dokáže hlavne hovoriť z duše čím väčšieho funclubu. Len nech aspoň sľúbi a nech povie, že je jeden z nás. Jeden z jednoduchých smrteľníkov, ktorý vie s čím bojuje pracant v Humennom, slobodná matka v Petržalke alebo penzista v Hurbanove. Ak sú fanúšikmi aj staršie generácie, najlepšie ženského pokolenia, je to Favorit všetkých Favoritov. A Favorit má vždy pravdu. Aj keď si niečo uchmatne (veď filozofia – čo je doma to sa počíta je asi v našincovi geneticky kódovaná), aj keď sa vyjadruje na hulváta, aj keď robí celosvetovú hanbu, aj keď... Variácií a možností je nekonečné množstvo. Prosto je to Favorit, na ktorého sme uzatvorili stávku a musí vyhrať stoj čo stoj.

A tak si začnú kamaráti z detstva nadávať cez sociálne siete, keď jeden nebodaj poukáže na nedostatok Favorita. Nech je počin Favorita aj nebotyčná sprostosť, ale na Favorita nech nám nikto nesiaha. Okamžite sa spúšťa útok, najlepšie vulgárny, bez kritického myslenia, absurdná obrana niekoho, kto nás/vás má úplne v paži. Jednoducho dedinský futbal. S tým rozdielom, že športu fandenie pomáha. Politike škodí. Ak škodí politike, škodí nám všetkým.

Bolo by skvelé, ak by sme prestali fandiť a náš vhodený volebný lístok prestali vnímať ako stávku na žrebca alebo obľúbený klub a začali ho brať ako písomný prísľub krúžkovaným, že ich prácu budeme pozorne a hlavne kriticky sledovať. Že to my sami budeme ich najväčšími kritikmi a to v záujme našom a aj ich. Ako správny rodič, ktorý si ako pštros nestrká hlavu do piesku pred problémovým správaním svojho potomka. Naopak, je k nemu zdravo kritický, dôsledný a tak v ňom dokáže vybičovať to najviac, na čo to dieťa má.

Viete si predstaviť, kde by sme boli, keby sme sa nesprávali ako primitívni fanúšikovia vykrikujúci ešte primitívnejšie slogany? Keby sme sa skutočne dožadovali? Keby sme žiadali výsledky od nami volených predstaviteľov? Keby nám nestačili primitívne sľuby, ale chceli by sme hmatateľné výsledky? Všetko je to o nás. O tých, ktorí netvoríme vládu, ale od ktorých tá vláda závisí. To my sami sme si vyformovali prototyp úspešného politika. Usmiateho klamára, ktorí nám dokáže sľúbiť aj modré z neba. Ktorý dokáže v správnu chvíľu povedať správnu vec tým správnym ľuďom. Dokáže brnkať na emočnú strunku, ktorá nakoniec zahrá Ódu na radosť pri víťazstve vo voľbách.

Nuž aj posledné tóny ódy už dávno odzneli, nastal čas byť kritický. Lebo ak tvrdíte, že rozhodca je motýľ, tak vedzte, že tým rozhodcom ste práve vy.