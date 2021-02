Sputnik-V(eronika) a hlavička Matovička. Klasické slovenské nič.

Dnes sa udialo klasické slovenské nič. Ráno sme sa zobudili a mohli sme byť spokojní, lebo istá Veronika sa postarala o tému dňa.

Sputnik-V. Sputnik-V(eronika) vetovala a tak môžeme velebiť aj pľuť. Kto si ako vyberie. Možnosti sú oklieštené, lebo však ešte vždy platí lockdown a tak sa tieto spanilé boje odohrajú buď virtuálne, alebo v hypermarketoch, ktoré sa Covid 19 rozhodol nenavštevovať. Covid 19 totiž obľubuje len malé slovenské firmičky a obchodíky, kvetinárstva, papierníctva, železiarstva a má slabosť na služby typu kaderníctvo, kozmetika, pedikúra, ktoré sú preto z bezpečnostných dôvodov zatvorené na 100 zámkov. Ani sa tomu Covidu nečudujem. Aj ja radšej navštevujem naše milé, slovenské obchodíky, ako tie zahraničné plechové haraburdy, ktoré našinca len vyciciavajú.

A tak si môžeme príjemne a hlavne bezpečne poklebetiť v anticovidových plechových haraburdách spolu s ďalšími 130 nakupujúcimi o veronikinom Sputniku. Veronika a jej pomaličky sa rozpadajúca partaj sa totiž chopila príležitosti zvýšiť si volebné preferencie a využila jedinečnú šancu byť skloňovaná. Geopolitika. Magické slovo, ktoré zaplní okrem titulkov novín, televíznych a rozhlasových debát aj plechové haraburdy a sociálne siete. Proste ukážkový marketing.

Právo veta hodené do éteru v kľúčovom momente. Síce zbytočne, ale hodené. Veď predsa ani, alebo práve naopak, iba Duch svätý môže nášho ministra zastaviť, aby Sputnik hladko nepristal v našich (vašich) ramenách. Lebo ak sa Duch svätý a možno aj minister rozhodnú, že Sputnik V bude, tak on proste bude. S vetom, či bez veta. Okrem neho tu máme aj hlavičku Matovičku, ktorá Sputnika potrebovala ako katapult na hviezdnu dráhu, ktorá rapídne stráca svoj lesk. Po tom, čo mu atómová zbraň vybuchuje doslova v rukách, no zabíja hlavne bežných smrteľníkov, potrebuje vinníka. Jeden nemusí byť geniálny stratég a analytik na to, aby vedel, že Sputnik V je ideálna rozbuška. Sputnik V, ktorého samotný tvorcovia ani len nemajú vôľu, aby ho nejaká blbá EMA bližšie spoznala je zárukou sporu. Hlavička Matovička preto dáva hlasovať – samozrejme nie na vláde, ale na sociálnej sieti. Ako sľúbil, tak urobí. Hlavne, keď to vyhovuje. Dáva hlasovať rozvášnenému davu, ktorý sa bojí o holé životy, o prežitie, o existenciu.

Virtuálnu štafetu v podobe hrobárskej lopaty hladko preberá Veronika, ktorá s ňou triumfálne pochoduje ako vojvodkyňa pred televízne kamery. Otázka je, komu, okrem vlastnej popularity tým pomohla. Odpoveď znie: Nikomu. Náš premiér si totiž z koaličnej rady nerobí ťažkú hlavu, minister zdravotníctva môže vakcínu nakúpiť aj s vetom od Veroniky a našinec je samozrejme spokojný, lebo sa má nad čím zavzdušňovať v plechovej haraburde. Ak je dôchodca, tak dokonca časovo neobmedzene... Slova sa samozrejme ujme aj Dr. Ficil, horlivý antivaxer, zrejme vegán, abstinent a biofanatik.

V konečnom dôsledku sme tam, kde sme boli. Krachujúci malí a strední SLOVENSKÍ podnikatelia, uväznení školáci, ohrozené existencie. Nefungujúci lockdown, chaotické opatrenia, bezhlavý populizmus. Potrebujeme konečne ukľudniť ľudí, dostať deti do škôl, otvoriť malé prevádzky a služby, ktoré nás nijako neohrozujú. V opačnom prípade sú nám nosné výtery v týždennej periodicite naozaj len na oštaru.

Sputnik V je vakcína, ktorú odborné časopisy vôbec nezatracujú, práve naopak. Vyzerá byť úplne v poriadku. Avšak nespĺňa základné kritériá pre uvedenie na európsky trh. Možno je rýchlou cestou a svetielkom na konci tunela, avšak potom ju musí hlavička Matovička nazvať vlastným menom bez týchto marketingových rošád. Bude to EXPERIMENTÁLNA vakcinácia. Ak s tým je niekto OK, ja mu to rozhodne neberiem.